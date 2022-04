Im Rahmen einer breit angelegten TV- und Online-Frühjahrskampagne schaltet Unitedprint.com SE nun auch zwei TV-Spots für die grunderneuerte Flagship-Marke print24 das Web-to-Print-Portal für professionelle Nutzer visueller haptischer Kommunikation.

Bereits seit Ende 2021 bespielt Unitedprint Online-Werbeplätze und Social Media-Plattformen mit BtBund BtC-Spots seiner Marke Easyprint, dem Designportal zur maßgeschneiderten Onlinegestaltung von Print- und Digitalprodukten für kleine Unternehmen und Privatkunden. Die per Datenanalyse an die jeweiligen Kanäle und ihre Zielgruppen angepassten Werbeclips im jungen, dynamischen Stil werden darüber hinaus seit März auf TV-Stationen wie N24, WELT, NTV etc. ausgestrahlt.

Hinzu kommen nun zwei weitere, hochwertige Video-Spots für print24, die ebenfalls in Online-Netzwerken platziert und seit Mitte April im TV gesendet werden. Die beiden BtB-Werbeclips visualisieren auf humorvolle Art den komfortablen print24-Online-Weg zur neuen Geschäftsausstattung sowie zum gelungenen Messe-Auftrittsowohl für Großbetriebe als auch kleine und mittelständische Unternehmen.

Unitedprint.com SE ist ein innovatives und global operierendes E-Commerce-Technologieunternehmen in den Bereichen Design, Marketing, Digital, Print und Publishing. Als eines der weltweit führenden Unternehmen für visuelle Kommunikation beschäftigt Unitedprint.com SE global rd. 300 Mitarbeiter und betreibt die Onlineportale Easyprint, print24 sowie das Partnerprogramm USS (Unitedprint Shop Services) an weltweit 30 Standorten. Unitedprint.com SE bietet seinen Kunden neben Online Mass Customization Services moderne Digitalprodukte sowie professionelle Dienstleistungen und Haptik-/Printprodukte aus den Bereichen Foto, Interieur, Clubs/Gastro/Hotel, Textil, Large Format Printing, Veranstaltungen, Werbemittel, Werbetechnik uvm.

