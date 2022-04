Der Kurs des Euro ist am Freitag nach anfänglich moderaten Gewinnen etwas unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung leidet unter der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach anfänglich moderaten Gewinnen etwas unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung leidet unter der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten und ist zwischenzeitlich unter 1,08 US-Dollar gefallen. Zuletzt notiert der Euro aber wieder bei 1,0821 Dollar. Noch am Donnerstag notierte der Euro über 1,09. Gegenüber dem Franken hat der Dollar die Gewinne...

