London (www.fondscheck.de) - Die ETC Group (www.etc-group.com), Europas führender Spezialist bei institutionellen Lösungen für Kryptowährungen, hat heute am 22. April die Notierung von XRPetc - ETC Group Physical XRP (Ticker: GXRP) auf Xetra, Europas führender Börse für digitale Vermögenswerte, bekannt gegeben, so HANetf Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...