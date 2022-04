DJ Finanzministerium: Staaten wollen Kampf gegen Geldwäsche intensivieren

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die 39 Mitglieder der internationalen Anti-Geldwäsche-Einheit FATF haben sich nach Angaben des Bundesfinanzministeriums zu einer Intensivierung des Kampfes gegen Geldwäsche verpflichtet und wollen insbesondere "die Effektivität der praktischen Durchsetzung ihrer Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismusfinanzierungsregime" erheblich stärken. Die Verpflichtung ist den Anghaben zufolge Teil einer Ministererklärung der Financial Action Task Force (FATF), die am Rande der Frühjahrtstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington verabschiedet wurde.

Während des alle zwei Jahre stattfindenden Ministertreffens der FATF, das unter deutschem Vorsitz stattfand, haben sich die Minister demnach zum einen dazu verpflichtet, ihre rechtlichen Rahmenbedingungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu vervollständigen - vor allem aber haben sie sich auf strategische Ziele für die effektive Durchsetzung der internationalen Standards und nationaler Regelwerke geeinigt. Dies beinhalte die zügige Umsetzung der FATF-Regeln zur Herstellung von Transparenz bezüglich wirtschaftlich Berechtigter von Firmen.

Unter deutscher Präsidentschaft sei es gelungen, die globalen Standards wesentlich zu stärken: Zukünftig müssen laut Finanzministerium alle Staaten weltweit ein Transparenzregister oder einen gleich effizienten Mechanismus führen. Diese Standards sollen die Verschleierung von illegalen Vermögenswerten mithilfe von undurchsichtigen Firmengeflechten erschweren. Auch die Stärkung der rechtlichen Regelwerke zur Abschöpfung inkriminierter Vermögenswerte sei eine der Prioritäten. Auch sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung stärker genutzt werden.

April 22, 2022

