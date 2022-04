First Trust ermöglicht das Engagement in Strominfrastruktur, -Management und -Software. 22. April 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ein neuer Exchange Traded Fund von First Trust ist seit Freitag auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar. Der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF ermöglicht Anleger*innen, an der Wertentwicklung von rund 80 Unternehmen weltweit zu partizipieren, die sich auf intelligente Stromnetzversorgung spezialisiert haben. Dabei handelt es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...