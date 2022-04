Die Zelle basiert auf Ferrocen und soll mehr als 98 Prozent ihres ursprünglichen Wirkungsgrads beibehalten, nachdem sie unter Standardbeleuchtungsbedingungen 1500 Stunden lang kontinuierlich am maximalen Leistungspunkt betrieben wurde.von pv magazine International Wissenschaftler der City University of Hong Kong (CityU) und des Imperial College London in Großbritannien haben eine invertierte Perowskit-Solarzelle auf der Basis einer metallorganischen Verbindung namens FcTc2 (Ferrocenyl-bis-thiophen-2-carboxylat) hergestellt, die sowohl den Wirkungsgrad als auch die Stabilität der Photovoltaik-Lösung ...

