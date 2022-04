Wer bei 100 Dollar ein Ende der Paypal-Talfahrt eingeplant hatte, sieht sich mittlerweile eines Besseren belehrt. Nach einem weiteren Anstieg der Anleiherenditen ist die Aktie am Donnerstag in New York unter die Marke von 90 Dollar gefallen. Der Abwärtstrend dürfte die Aktie noch viel tiefer führen - ein Short-Produkt bietet sich erneut an.Mit einem Schlusskurs von 89,40 Dollar hat der Zahlungsdienstleister das jüngste Verlaufstief (92,25 Dollar) unterschritten und damit das nächste Verkaufssignal ...

