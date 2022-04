Die Furcht vor deutlichen US-Zinserhöhungen vertreibt Anleger aus den europäischen Finanzmärkten. "Aktien und Anleihen werden simultan verkauft", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Alles, was in irgendeiner Weise Zinsrisiko hat, fliegt aus den Depots.". Dax und EuroStoxx50 fielen am Freitag um jeweils 1,6 Prozent auf 14.266 beziehungsweise 3867 Punkte. Der Verkaufswelle am Bondmarkt trieb die Rendite der zehnjährigen ...

