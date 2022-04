Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment bringt gemeinsam mit BlackRock einen European Longterm Investment Fund (ELTIF) für das gehobene Privatkundengeschäft an den Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Uni Alternativ: Privatmarkt ELTIF A richte sich den regulatorischen Vorgaben entsprechend an Privatanleger mit einem liquiden Vermögen von mehr als 100.000 Euro. Eine Investition in den neuen ELTIF sei bereits ab 10.000 Euro möglich. Die Zeichnungsfrist laufe vom 2. Mai bis zum 8. Juli 2022, wie Union Investment mitteile. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...