Wien (www.fondscheck.de) - Das Wiener Kryptowährungsunternehmen Bitpanda hat vier "Kryptotracker" an der Frankfurter Börse aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Anleger könnten damit an der Wertentwicklung von wichtigen Blockchain-Netzwerken teilnehmen. Die neuen Bitpanda-ETNs (exchange-traded notes) gebe es für Ethereum (Nummer 2 gerechnet nach Marktkapitalisierung), Solana (Nummer 7), Cardano (9) und Polkadot (12). Für Bitcoin, die größte Kryptowährung, gebe bereits seit längerem ein börsengehandeltes Bitpanda-Produkt. ...

