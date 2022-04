Vom 5. bis 7. April 2022 war Peru im Rahmen der neuesten Version der Fruit Logistica, der weltweit wichtigsten Messe für frisches Obst und Gemüse, in Berlin zu Gast, wie die Kommission zur Förderung von Peru durch Export und Tourismus (PROMPERÚ) berichtet.

From April 5 to 7, Peru was represented in Berlin at the latest edition of Fruit Logistica 2022, the world's leading fresh fruit and vegetable fair, with the aim of positioning the Peruvian exportable supply in the European market, thus contributing to the sustainable and decentralized development of the country. (Photo: PROMPERÚ)