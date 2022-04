Berlin (ots) -Berlin, den 22. April 2022. Ergänzung zur WELT-Sondersendung am Sonntag, 24. April ab 20 Uhr:Die Studiogäste Armin Laschet (Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, ehemaliger Frankreich-Koordinator der Bundesregierung, Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Beziehungen zu Frankreich) und Cécile Boutelet (Korrespondentin Le Monde) diskutieren die Ergebnisse der französischen Präsidentschaftswahl gemeinsam mit WELT-Moderatorin Nele Würzbach. Live aus Paris zugeschaltet werden WELT-Reporterin Lena Mosel und Frankreich-Korrespondent Peter Heusch.Bereits vor Beginn der Sondersendung um 20 Uhr berichtet WELT Nachrichtensender den gesamten Sonntag live über die französische Präsidentschaftswahl. Amtsinhaber und Kandidat Emmanuel Macron (La République en Marche) tritt in einer Stichwahl gegen Marine Le Pen (Rassemblement National) an.WELT-Sondersendung am Sonntag, 24. April 2022 ab 20 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Solveig Zillysolveig.zilly@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5203066