DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Mai (18. KW)

=== M O N T A G, 2. Mai 2022 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April *** 16:00 US/Bauausgaben März 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 22:01 US/Expedia Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue 23:40 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q, Saskatoon *** - DE/Stellenindex BA-X April - Börsenfeiertag Hongkong, China, Großbritannien, Singapur D I E N S T A G, 3. Mai 2022 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 4Q, Romanel-sur-Morges *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q, Bonn *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q, Schloss Premstätten *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q, Heerlen *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q, Aßlar *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 11:00 DE/Symrise AG, Online-HV 11:00 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q, Wilmington *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht April zu APP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März 17:45 NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 1Q, Amsterdam 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:15 US/AMD Inc, Ergebnis 1Q, Sunnyvale 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q, Straelen - Börsenfeiertag Japan, Singapur, China M I T T W O C H, 4. Mai 2022 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q, Stavanger 06:50 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q, Ahrensburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care und Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1Q, Göppingen *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (08:00 Analysten- Telefonkonferenz; 10:00 Presse-Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q, Maintal *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q, Wolfsburg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV), Hannover *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q, Metzingen *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd 07:30 FR/EDF, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Handelsbilanz März 08:15 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q, Kopenhagen 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Allianz SE, Online-HV 10:00 DE/Rational AG, Online-HV *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 12:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q, Cambridge *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April *** 14:30 US/Handelsbilanz März *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service April (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell *** 22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q, Norwalk *** 22:02 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Planegg *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** - DE/Pkw-Neuzulassungen April *** - DE/Traton SE, Ergebnis 1Q, München *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom - Börsenfeiertag Japan, China D O N N E R S T A G, 5. Mai 2022 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin April *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q, Paris 06:30 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q, Paris 06:35 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Venlo 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q, Birkenfeld *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:00 DE/Lanxess AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Linz *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:10 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q, Leuwen *** 07:25 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Koblenz *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Umsatz 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (11:00 Online-HV), Hannover 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q, Taufkirchen 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q, Reutlingen 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q, Köln 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 1Q, Würzburg 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Dettingen *** 08:00 DE/Auftragseingang März *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 1Q 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 08:00 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q, Dortmund 08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q, Wettenberg *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q, Amsterdam *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q, London 08:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris *** 08:30 CH/Verbraucherpreise April 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München *** 08:45 FR/Industrieproduktion März 09:00 DE/Jost Werke AG, Online-HV *** 09:30 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q, Ingolstadt *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, Online-HV 10:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Online-HV 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Online-HV 10:00 DE/Siltronic AG, Online-HV 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Online-HV 10:00 DE/Freenet AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q, Houston 13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris *** 17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q, Siena 22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** - DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q, Essen *** - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ausführliches Ergebnis 2Q, Zamudio *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - Börsenfeiertag Japan, Südkorea F R E I T A G, 6. Mai 2022 *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q, Herzogenaurach *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q, Neutraubling 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 1Q, Gütersloh *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q, Luxemburg 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid 08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 09:00 CH/Währungsreserven April 09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV *** 10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 AT/S&T AG, Online-HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April *** - IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin - EU/Ratingüberprüfungen für Kroatien (Fitch), Tschechien (Fitch), Irland (Moody's), Norwegen (Moody's), Portugal (Fitch) S O N N T A G, 8. Mai 2022 *** 08:00 DE/Landtagswahl in Schleswig-Holstein (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

