Weitere Verluste beim GBP/USD scheinen nun an Dynamik zu verlieren, so dass eine kurzfristige Konsolidierung möglich ist, so die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir erwarteten, dass das GBP gestern "seitwärts zwischen 1,3010 und 1,3075 handeln würde". In der Folge wurde das GBP relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...