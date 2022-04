NHS Lothian, eine Region des britischen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service) in Schottland, hat 525.000 Pfund in seine Elektroflotte investiert. Mit dem Geld wurden 58 neue Elektrofahrzeuge und 46 Ladestationen beschafft. Um welche Fahrzeugmodelle es sich handelt, wird in der Mitteilung nicht genannt. Auf dem zu der Mitteilung veröffentlichten Foto sind allerdings zwei Nissan e-NV200 ...

