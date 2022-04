An einem insgesamt schwachen Freitag für den DAX steht das Baustoffunternehmen HeidelbergCement mit einem Plus von zwei Prozent an der Spitze. Grund hierfür ist der positive Geschäftsausblick des Schweizer Konkurrenten Holcim. Dieser traut sich nach einem starken ersten Quartal ein noch stärkeres Wachstum zu.Bei Holcim soll der Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr nun um acht Prozent statt zuvor um sechs Prozent zulegen. Im ersten Quartal gelang eine Umsatzsteigerung von elf Prozent. Und auch der ...

