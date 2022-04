Obernkirchen (ots) -Der Klimawandel stellt die größte Herausforderung für die Bevölkerungsgesundheit dar. Steigende Durchschnittstemperaturen, häufiger auftretende und länger anhaltende Hitzeperioden, Dürren oder Starkregenereignisse haben vielfältige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Mit der diesjährigen Frühjahrskur will das "Länger besser leben."-Institut der Krankenkasse BKK24 und der Hochschule Weserbergland (HSW) die Teilnehmenden für das Thema sensibilisieren.Seit 2017 hat sich die Frühjahrskur für viele Menschen zu einem festen Bestandteil im Jahreszyklus der Gesundheitsförderung entwickelt. Auch in diesem Jahr startet die Frühjahrskur der BKK24 mit einer neuen Auflage. Neu ist dabei mit dem "Länger besser leben."-Institut der Hochschule Weserbergland nicht nur der neue wissenschaftliche Partner, sondern auch der Themenfokus der Frühjahrskur: Mit dem Thema "Klima und Gesundheit" steht die Frühjahrskur wieder unter einem ganz speziellen Thema.Teilnehmende erhalten sechs Wochen "eine geballte Ladung positiver Energie in Form von Videos, Vorträgen, Rezeptideen, Infografiken und Einladungen zu Vor-Ort-Aktionen", so der wissenschaftliche Leiter des "Länger besser leben."-Instituts Prof. Dr. med. Peter Schulte. "Thematisch geht das Spektrum dabei von klimafreundlicher Ernährung über Achtsamkeit bis hin zum Selbstschutz vor Klimaveränderungen und vielem mehr", blickt BKK24-Vorstand Jörg Nielaczny auf einige Inhalte. Dabei werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse stets mit konkreten und alltagstauglichen Tipps kombiniert.Bei der Teilnahme an der "Frühjahrskur" geht es nicht darum, das eigene Leben komplett umzukrempeln, ist es Prof. Schulte und Nielaczny wichtig zu betonen. Stattdessen würden die gelieferten Denkanstöße und die daraus möglichen Veränderungen des eigenen Verhaltens dafür sorgen, dass sich die Gesundheit und das Wohlbefinden der Teilnehmenden nachhaltig verbessern können. Die Frühjahrskur sei somit "ein Frühjahrsputz für Körper und Seele, der insbesondere dem Klimaschutz hilft!"Mitmachen können nicht nur Kunden der BKK24, sondern auch alle anderen Interessierten. Anmeldungen sind ab sofort auf der Internetseite www.bkk24.de/fruehjahrskur möglich.Pressekontakt:BKK24Jörg NielacznyTelefon: 05724 971 116E-Mail: j.nielaczny@bkk24.dewww.bkk24.deOriginal-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54458/5203184