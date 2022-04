Am 11.04. legte BASF sehr erfreuliche vorläufige Ergebniseckdaten zum 1. Quartal 2022 vor, die die Analystenerwartungen klar übertrafen. Auch wenn sich im Zuge des zuletzt stetig ausufernden Ukraine-Kriegs, der hierdurch zweifellos nachhaltig erhöhten Öl- und Gaspreisniveaus und einer voraussichtlich sukzessive verstärkten globalen Konjunkturabkühlung die operativen Wolken auch über BASF in den kommenden Quartalen immer mehr zuziehen dürften, so halten wir die Risiken einer künftigen Verfehlung bzw. Herabstufung der derzeitigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...