Die Zwischenberichte zur Ekosem-Agrar AG und deren Anleihen-Restrukturierungsvorhaben im Zuge der Russland-Sanktionen bestimmen im Wesentlichen die Nachrichten am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 16 (19.04. bis 22.04.2022). Der gemeinsame Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08), die e.Anleihe GmbH, hat dabei in einem Webcast über die aktuelle Situation informiert und bekräftigt die Vorhaben einer fünfjährigen Verlängerung der beiden Ekosem-Agrar-Anleihen zu reduziertem Zinssatz von 2,5% p.a. Für die One Square Advisory und die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) greifen die Vorschläge zur Anpassung der Anleihebedingungen allerdings zu kurz und zu Lasten der Anleihegläubiger gehen. So befürworten die Restrukturierungsexperten etwa eine 18-monatige Verlängerung der Anleihen sowie eine Zinsstundung auf bestimmte Zeit. Am 9. Mai und am 10. Mai 2022 können die Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar ...

