Gegenüber dem Franken gab der Euro nach und kostete am Nachmittag noch 1,0331 Franken nach 1,0344 am Morgen.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Freitag nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung litt unter der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten und fiel zur US-Währung auf 1,0787 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch bei 1,0852 Dollar notiert. Gegenüber dem Franken gab der Euro ebenfalls nach und kostete am Nachmittag noch 1,0331 Franken nach 1,0344 am Morgen. Der Dollar wurde derweil zu 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...