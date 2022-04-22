DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GPF PHY GOLD ETC 0IIA XS2265368097 BAW/UFN
GPF PHY SILV ETC 0IIB XS2265369574 BAW/UFN
GPF PHY PLAT ETC 0IIC XS2265369731 BAW/UFN
GPF PHY PALL ETC 0IID XS2265370234 BAW/UFN
GPF PHY COPP ETC 0IIE XS2314659447 BAW/UFN
GPF PHY NICK ETC 0IIF XS2314660700 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GPF PHY GOLD ETC 0IIA XS2265368097 BAW/UFN
GPF PHY SILV ETC 0IIB XS2265369574 BAW/UFN
GPF PHY PLAT ETC 0IIC XS2265369731 BAW/UFN
GPF PHY PALL ETC 0IID XS2265370234 BAW/UFN
GPF PHY COPP ETC 0IIE XS2314659447 BAW/UFN
GPF PHY NICK ETC 0IIF XS2314660700 BAW/UFN
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