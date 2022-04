DGAP-Ad-hoc: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Strategische Unternehmensentscheidung

???????onoff AG: Beendigung Börseneinbeziehung (m:access und Freiverkehr der Börse München)



22.04.2022 / 18:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die onoff Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2BPNB1) hat im Anschluss an ihren heutigen Antrag von der Börse München die Mitteilung erhalten, dass die Einbeziehung und Notierung der Aktien der onoff Aktiengesellschaft in m:access mit Ablauf des 29. April 2022 beendet wird. Die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse München wurde widerrufen, die Notierungseinstellung erfolgt jedoch erst mit Ablauf des 29. Juli 2022. onoff Aktiengesellschaft Vorstand





