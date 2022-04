HELSINKI, Finnland, April 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dual Miners zeichnet sich seit kurzem dadurch aus, als erstes Unternehmen überhaupt eine außergewöhnliche Reihe von endothermischen Kryptowährungs-Mining-Rigs auf den Markt zu bringen. Ein Team von Investoren arbeitet daran, Krypto-Mining einfach und profitabel zu machen. Andere haben argumentiert, dass das Mining von Kryptowährungen immer schwieriger wird, aber eine neue Ankündigung von Dual Miners, das derzeit weltweit die erste Dual-Miner-Hardware auf den Markt bringt, die sowohl SHA-256 als auch Scrypt zum Mining verwendet.



Weitere Informationen finden Sie auf:). Außerdem können die Dual-Miner so konfiguriert werden, dass sie Transaktionen für andere Kryptowährungen verarbeiten, die die Hash-Algorithmen SHA-256 oder Scrypt verwenden.

Dank des innovativen Hardware-Designs erreicht der Dual-Miner-Chip FM9800-XD112 hohe Hash-Raten bei geringstmöglichem Energieverbrauch. Sie werden mit einem eingebauten Controller und einer bereits installierten Software geliefert. Nach einer umfangreichen Testphase, die Evaluierung, Prototyping und Drucktests unter extremen Bedingungen umfasste, sind die Hardwareprodukte DualPro, DualPro Max sowie DualPremium von Dual Miners nun bereit für die Massenproduktion.

Vorteile der Verwendung von Dual Miner

Was sind die Vorteile der Nutzung des Enhance-Energy-Saver-Systems von Dual Miners im Vergleich zu anderen Systemen? Den Erfindern der Lösung zufolge wird jedes Gerät mit einem Kühlsystem, einem 7-Nanometer-Chip, einem Mechanismus zur Geräuschreduzierung, einer geregelten Betriebsfeuchtigkeit mit Stromversorgung und einer drahtlosen Netzwerkverbindung (Wi-Fi) oder einem Ethernet-Anschluss ausgestattet sein. Mit einer kurzen Verzögerung können Nutzer Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Ethereum (ETH) und mehrere andere Kryptowährungen minen, dank des Algorithmus, mit dem das System versehen ist, welches über weltweit bekannte Software- und Hardwaretechnologien verfügt.

Das Team von Dual Miners besteht aus erfahrenen Fachleuten

Dual Miners ist ein Unternehmen, das Chips entwickelt und herstellt. Es hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich. Es verfügt über eine Reihe von Teams mit fundierten Kenntnissen im Bereich Blockchain-Technologie und technologisches Design.

Das Unternehmen, das über Niederlassungen auf drei Kontinenten verfügt, bietet seinen Kunden Entwicklungsdienstleistungen für Krypto-Wallets sowie Grafikprozessoren an. Es verfügt u. a. über umfassende Erfahrung in der Blockchain-Entwicklung und in Bitcoin-Mining-Lösungen.

Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung im Blockchain-Geschäft ist Dual Miners ein angesehener Name in diesem Bereich. Diese Erfahrung hat dazu geführt, dass es von Unternehmen wie Kraken, ASG Expertise und FIS International Bestätigung erhielt. Dual Miners setzt sein bisheriges Wissen erneut ein, um innovative Lösungen für Kryptowährungskunden anzubieten.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit sind wichtige Faktoren

Dual Miners übernimmt sowohl den Versand als auch die Einfuhrzölle, sodass Verbraucher nur für das Gerät zahlen und die für den Start erforderliche Ausrüstung ohne zusätzliche Gebühren erhalten. "Die Verbraucher wissen jetzt, dass unsere Konkurrenten besiegt worden sind. Sie sind nicht in der Lage, unsere Leistungsfähigkeit zu erreichen oder bei unseren unglaublich niedrigen Stromkosten mitzuhalten. Trotz unserer geringen Größe haben wir eine Menge Mining-Power; der DualPremium erzeugt jeweils 60 TH/s für Bitcoin und 2,1 GH/s für Litecoin. Es ist die beste auf dem Markt erhältliche Investition", sagt Michael Scott, Operational Director und Chief Operating Officer von Dual Miners.

Über Dual Miners

Dual Miners, das sich selbst als das erste Dual-Mining-Unternehmen der Welt bezeichnet, wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die weltweit ersten führenden Dual-Cryptocurrency-Miner zu entwickeln und zu verkaufen, die die SHA-256- und die Scrypt-Technologie verwenden. Unser Ziel war es, mit dem DualPro mehr Leistung zu einem niedrigeren Preis als bisher anzubieten. Dual Miners hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, und unterhält Büros an anderen Standorten auf der ganzen Welt. Mehr Informationen finden Sie auf www.dualminers.com

Michael Scott

PR MANAGER

Michael@dualminers.com

(+358) 41 4001034

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16dc0570-9425-4920-bce1-4658333d6e81