Aktionäre, die Visa im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. Immerhin rauscht die Aktie rund drei Prozent in die Tiefe. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 210,98 USD. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Kursverlauf von Visa der letzten drei Monate.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Visa marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Derzeit reicht ein Rutsch von rund zwei Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Auf 207,17 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung. ...

