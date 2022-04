Milliken Company, ein weltweit tätiger, diversifizierter Hersteller, hat heute seinen vierten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt, der ein wichtiger Bestandteil der Berichterstattung über die Fortschritte des Unternehmens im Hinblick auf seine Nachhaltigkeitsziele für 2025 ist. Im Jahr 2019 legte Milliken 12 Nachhaltigkeitsziele fest, die auf die Mitarbeiter, die Produkte und den Planeten ausgerichtet sind und als Roadmap für eine bessere Zukunft dienen. Diese 12 Ziele, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren, stehen für den Einsatz des Unternehmens für Nachhaltigkeit in all ihren Formen.

Im Jahr 2021 verzichtet Milliken auf Kohle als Primärbrennstoff, nachdem das Unternehmen 25 Millionen USD in die Kraft-Wärme-Kopplung investiert hat, die Dampf- und Stromerzeugung kombiniert. Darüber hinaus hat Milliken die Vielfalt seines Managementteams in den USA um 8 erhöht und angekündigt, dass sein gesamtes Bodenbelagsportfolio nun klimaneutral ist.

"Unser gemeinschaftliches Ziel und unsere Expertise in der Materialwissenschaft machen uns einzigartig", sagt Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken Company. "Wir sind nicht nur in der Lage, einen positiven Einfluss auf die Welt um uns herum zu nehmen, sondern auch in der Verantwortung, eine bessere Zukunft für diese und künftige Generationen zu schaffen."

Der Bericht wurde gemäß den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt: Der vierte Bericht von Milliken beschreibt die ganzheitlichen Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit, die im Jahr 2021 erzielt wurden. Diese Maßnahmen umfassen:

Erfassung von null Sicherheitsvorfällen mit Ausfallzeiten seit COVID-19;

27.000 Stunden ehrenamtliche Tätigkeiten die höchste Zahl in der Unternehmensgeschichte;

Partnerschaften mit Gruppen wie Accelerating Circularity, Polypropylene Coalition, PureCycle Technologies und der Alliance to End Plastic Waste, um unsere Expertise bei der Lösung von Problemen am Ende des Produktlebenszyklus einzubringen;

Umrüstung der Beleuchtungen in 13 Produktionsstätten auf LED-Leuchten, wodurch die Treibhausgasemissionen um 3.000 Tonnen gesenkt wurden und die Hälfte des Ziels erreicht wurde, bis Ende 2023 die gesamte Beleuchtung der Produktionsstätten auf LED umzustellen; und

Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien auf 97.608 MWh/Jahr, das sind über 97 des Ziels für 2025 von 100.000 MWh/Jahr.

"Das Titelbild des diesjährigen Berichts ist ein Bild aus dem Dokumentarfilm Everest, der die dramatische und wahre Geschichte eines Teams von vier Bergsteigern erzählt, die den Gipfel bestiegen haben", sagt Kasel Knight, Senior Vice President und General Counsel. "Milliken und Polartec sind Sponsoren der Wiederauflage dieses Films zum 25-jährigen Jubiläum. Für uns passte diese Geschichte über Teamwork, Hoffnung und Beharrlichkeit perfekt zu unserem Bericht für das Jahr 2021. Unsere Ziele sind ehrgeizig, aber wenn wir zusammenarbeiten, werden wir eine strahlendere und gesündere Zukunft erreichen."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier auf Millikens Sustainability Hub.

Über Milliken

Milliken Company ist ein in der Herstellung tätiger globaler Marktführer, dessen Schwerpunkt auf Materialwissenschaft und Werkstofftechnik bereits heute für die Durchbrüche von morgen sorgt. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen erzeugt Milliken Produkte zur Verbesserung der Lebensqualität von Verbrauchern und liefert Lösungen für seine Kunden und das lokale Umfeld seiner Standorte. Mit Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungsbereichen bei Textilien, Bodenbelägen, Chemie und Gesundheitspflege nutzt das Unternehmen seine Verpflichtung zu Integrität und Spitzenleistungen, um einen positiven Beitrag zur Lebenswelt der kommenden Generationen zu leisten. Erfahren Sie mehr über die neugierigen Köpfe und inspirierten Lösungen von Milliken auf milliken.com und auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter.

