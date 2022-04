Die wichtigsten Punkte Die US-Wirtschaft ist jetzt in viel besserer Verfassung als zu Beginn der Pandemie. Die Spannungen in Übersee und die galoppierende Inflation könnten zu einer großen Kehrtwende führen. Als die COVID-19-Epidemie Anfang 2020 in den USA ausbrach, löste sie eine Wirtschaftskrise aus, auf die viele Menschen nicht vorbereitet waren. Zum Glück ist die Wirtschaft heute in einer viel besseren Verfassung als noch vor zwei Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist nicht nur gesunken, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...