Ab 2023 soll die Förderung für Elektroautos reduziert und für Plug-in-Hybride komplett gestrichen werden. Obwohl in der Sache richtig, ist die Art und Weise der Umsetzung falsch. Ein Kommentar. Der klassische Verbrennungsmotor hat ausgedient. Darin besteht sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik weitestgehend Einigkeit. Die Zukunft gehört der Elektromobilität. Das Problem an der Sache: Noch sind Elektroautos in der Anschaffung teurer als jene mit konventionellem Antrieb. Also half die Politik mit unterschiedlichen Förderprogrammen nach: Der Umweltbonus wurde in den vergangenen...

