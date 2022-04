Covestro (WKN: 606214)-Aktien sind heute (22.04.2022) auf Xetra um 10,37 % gefallen. Wer nun nach passenden Neuigkeiten Ausschau hält, findet sie nicht. Warum sinkt der Wert also an einem Tag so stark? Covestro schüttet eine hohe Dividende aus Ein Grund ist die bevorstehende Dividendenausschüttung. Am 26. April 2022 erhalten alle Aktionäre 3,40 Euro je Aktie, was zu gestrigen Kursen (21.04.2022) von 46,53 Euro einer Dividendenrendite von 7,3 % entspricht. Heute fand der sogenannte Dividendenstichtag ...

