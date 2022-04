Die Gesellschaft kehrt langsam wieder zur Normalität zurück, aber einige Pandemie-Trends werden wahrscheinlich bestehen bleiben. Die Pandemie ist mehr als nur eine Gesundheitskrise. Sie hat die Art und Weise, wie wir sozial und beruflich miteinander umgehen, auf den Kopf gestellt und eine Welle der Nutzung von Technologien ausgelöst, die uns in der schlimmsten Zeit der Pandemie in Verbindung gehalten haben. In einigen Fällen haben sich diese Trends fortgesetzt, vor allem für Unternehmen und Beschäftigte, ...

