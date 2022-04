"Amazon wählt Blue Origins New Glenn für bis zu 27 Project Kuiper Constellation Starts". So lautete die Schlagzeile in der Pressemitteilung von Blue Origin letzte Woche. Und ich muss zugeben - als ich das sah, war meine unmittelbare Reaktion nur: "Natürlich haben sie das getan!" Jeff Bezos ist zwar nicht mehr CEO von Amazon, aber die Daten von S&P Global Market Intelligence bestätigen, dass er weiterhin geschäftsführende Vorsitzende sowohl von Amazon.com (WKN:906866 -2,46 % ) als auch von Blue Origin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...