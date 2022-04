Die Maßnahmen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation bleiben auch hierzulande ein wichtiges Thema. Fed-Chef Jerome Powell hat einen großen Zinsschritt für Anfang Mai angedeutet und damit die gute Marktstimmung zuletzt kippen lassen. In Deutschland kommt zudem die Berichtssaison ins Laufen. Der Wochenausblick. Am Freitag sorgte die Furcht vor steigenden Zinsen am deutschen Aktienmarkt für Verkäufe. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg angesichts der hohen Inflation und konjunktureller ...

