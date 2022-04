Viele gute Aktien fallen gerade und werden so immer günstiger. Bei spekulativen Werten ist in diesen Situationen eher Vorsicht angesagt, doch bei Qualitätsaktien, die viele Warren-Buffett-Kriterien erfüllen, bietet sich in diesen Situationen eine Chance. Ob Hyperinflation oder schwere Krise, einige Unternehmen überstehen sie und sind danach meist noch stärker, weil die Konkurrenz aufgeben musste. Ein Unternehmen, dessen Aktien seit 2008 schon etwa 1.107 % gestiegen sind und das sehr wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...