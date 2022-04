Berlin - Nach dem Sexismus-Skandal innerhalb der Linkspartei soll der gesamte Parteivorstand beim Parteitag Ende Juni neu gewählt werden. "Angesichts der schwierigen Lage der Partei sind wir überzeugt, dass der Parteivorstand ein neues Mandat des Parteitages benötigt", teilte die Linke am Sonntag mit.



Es stünden "wichtige politisch-inhaltliche Klärungen" an. Zuletzt war bereits Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow zurückgetreten. Bis zum Parteitag soll die verbliebene Co-Vorsitzende Janine Wissler die Partei alleine führen. Dann dürfte wieder eine Doppelspitze gebildet werden.



Der Sexismus-Skandal soll beim Parteitag in einem gesonderten Themenblock behandelt werden.

