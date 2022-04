Zürich (ots) -Unter dem Motto "Marken neu erfinden" versammelt der Schweizer Markenkongress am 13. Juni namhafte nationale und internationale Referenten in Zürich. In diesem Jahr dreht sich auf dem Kongress alles um Strategien, Markenführung und neue Technologien.Der grösste Branchentreff für Markenentscheider in der Schweiz bringt geballtes Markenwissen und 23 Stunden Programm auf die Bühne des Dolder Grand in Zürich. Den 500 Markenentscheidern bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, sich aus erster Hand Innovationen und Tipps von den Branchen-Experten zu holen. Über 65 Experten von nationalen und internationalen Erfolgsmarken stehen auf der Bühne. Auch in diesem Jahr werden Vertreter von Top-Marken, wie etwa: Procter & Gamble, TikTok, Meta, Google, Westwing, Hugo Boss, Credit Suisse, Logitech, Swisscom uvm. über Strategien, Markenführung und neue Technologien sprechen.Grössen aus der MarkenweltTeilnehmer können sich auf interanationale Grössen aus der Markenwelt freuen. Mit Donald Schneider, dem Fachmann für Branding und Erfinder der Kollaboration von Karl Lagerfeld mit H&M, steht der "König der Kampagnen" auf der Bühne. Ob Schweizer Marken gerade ihre Chancen verschlafen, das wird Max Schickler von TikTok Schweiz beantworten. Daniel Grieder, der CEO von Hugo Boss, wird über das Comeback einer Marke sprechen. Kristina Bulle, CMO Procter & Gamble, stellt den Ruf, Glaubwürdigkeit und Purpose einer Marke ins Zentrum ihres Vortrages. Najoh Tita-Reid, CMO von Logitech spricht darüber, wie eine Marke langfristig mit Geschwindigkeit und Innovation mithält. Und wie sich die Welt des digitalen Marketings derzeit transformiert, dazu wird Yves Mäder von Google einen Einblick geben.Zwei Hauptbühnen, 65 Referenten, 23 Stunden ProgrammDer grösste Branchentreff der Schweiz hat Tradition, gilt er doch als Spiegel der aktuellen Trends in der Schweizer Markenlandschaft. Auf gleich zwei Hauptbühnen werden die aktuellsten Trends diskutiert. Die Veranstalter halten dazu eine "Digital-Bühne" bereit, auf der die Themen rund um Marketing-Automation, Marketing- und Advertising Technology mit speziellen Foren und Top-Speakern ins Rampenlicht gerückt werden. Auf der "Strategie-Bühne" werden Markenführung, Positionierung, digitales Storytelling, Kollaboration und neue Content-Konzepte diskutiert.Der Schweizer Markenkongress ist der Branchentreff für Markenentscheider, Dienstleister sowie Medienvertreter. Er wird von ESB Marketing Netzwerk gemeinsam mit htp St.Gallen und der Universität St.Gallen veranstaltet. Die Anmeldung ist auf https://www.marken-kongress.ch (https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=marken-kongress.ch&u=aHR0cHM6Ly93d3cubWFya2VuLWtvbmdyZXNzLmNo&i=NWQ3NTMyOTY1M2I2ZDQxNWZjYWVjMDYz&t=V0dCem5Ddk8wbmZPOGVYaWxHNjRHWkgyV2Y4OGM3TVhiZGtSVUgvM3NlND0=&h=df28627ddab4465cb568c497ef6b8626) möglich.Pressekontakt:ESB Marketing NetzwerkBrunneggstr. 9, Postfach 519 | CH-9001 St. Gallenpresse@esb-online.comwww.marken-kongress.chOriginal-Content von: Schweizer Markenkongress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090145/100888234