Gazprom-Aktionäre müssen derzeit mehr denn je zittern. Denn Anleger, die von dem russischen Überfall auf die Ukraine überrascht wurden, hatten kaum noch Chance, ihre Gazprom-Anteilsscheine zu verkaufen. Die westlichen Börsen hatten den Handel schlichtweg verboten bzw. russische Papiere vom Handel ausgeschlossen. Auch an der Moskauer Börse droht jetzt weiteres Ungemach…

Zwar hat die Moskauer Börse seit einiger Zeit wieder geöffnet, allerdings sind Leerverkäufe nach wie vor verboten und auch Ausländer vom Handel komplett ausgeschlossen. Ob und inwieweit die russische Regierung die Kurse stützt, vermag hier niemand zu sagen. Dennoch gerät die Gazprom-Aktie immer weiter unter Druck.

So fiel der Kurs am Freitag unter 210 Rubel und damit wieder bedrohlich in den Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...