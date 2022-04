Googles Pixel Watch ist zwar noch immer nicht offiziell vorgestellt worden. Dennoch sind nun erste Fotos der Smartwatch mit Wear OS durchgesickert, nachdem sie in einem Restaurant vergessen wurde. Zwölf Jahre nachdem ein Prototyp des iPhone 4 in einer Bar vergessen wurde, ist nun auch Googles erste hauseigene und bisher unveröffentlichte Smartwatch in einem Restaurant in den USA gefunden worden. Die ersten Hands-on-Fotos der Pixel Watch gewähren einen Blick auf die Uhr und verraten einige wenige Details. Pixel Watch: Runde Smartwatch mit digitaler Krone Seit Monaten geistert Googles erste...

