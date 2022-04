100 autonome Fahrzeuge dürfen im chinesischen Guangzhou ab Mai als Taxen unterwegs sein. Erstmal ist noch ein Sicherheitsfahrer an Bord. Das soll sich aber ändern. Pony.ai hat in China eine Taxi-Lizenz erhalten. Nach eigenen Angaben ist es damit das erste Unternehmen, das in China eine solche Lizenz für autonome Fahrzeuge erhalten hat. Pony.ai darf 100 autonome Fahrzeuge als Taxen in Nansha, einem Stadtteil in Guangzhou, betreiben. Im Laufe der Zeit sollen weitere Gebiete dazu kommen. Service startet ab Mai Im Mai soll der Dienst starten und täglich von 8....

