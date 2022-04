Tesla kann aufatmen. Der in Grünheide ausgetretene Lack war nur schwach wassergefährdend. Laut den Behörden liegt keine Umweltverschmutzung vor. Die vor knapp zwei Wochen ausgetretene Farbmischung in der Lackiererei von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist nach Behördenangaben schwach wassergefährdend. "Ausgetreten ist eine zähflüssige Farbmischung, die im Rahmen der Elektrotauchlackierung zum Einsatz kommt. Sie ist laut unterer Wasserbehörde der Wassergefährdungsklasse 1 zuzuordnen", teilte der Brandenburger Landkreis ...

