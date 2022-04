Trotz einer herausragenden Perspektive tendierte die Aktie von Standard Lithium in den ersten zweieinhalb April-Wochen beinahe durchgehend nach unten. Doch insbesondere der Kursverlauf vom vergangenen Freitag nährt nun die Hoffnung, dass die Börse diese Diskrepanz erkennt und die Aktie wieder zu alter Stärke zurückfindet…

Der weltweite Hunger nach Lithium ist gigantisch. Schließlich wird der Rohstoff heute für beinahe jedes Elektro-Auto benötigt. Und welche Dimensionen dieser Wachstumsmarkt mittlerweile erreicht hat, belegen die neuesten Zahlen von BYD, die im März erstmals mehr als 100.000 verkaufte E-Auto bzw. Hybrid-Autos vermelden konnten.

Experten schätzen das Defizit an Lithium-Carbonat mittlerweile auf rund 25.000 Tonnen! Als wäre das nicht schon schlimm genug, soll sich dieses Defizit in den kommenden zwei Jahren auf 80.000 Tonnen ausweiten! Das dürfte die Preise weiter treiben, sodass es insbesondere für große Lithium-Förderer immer lukrativer wird, die Produktionsstätten auch um heute noch unrentable Gebiete zu erweitern. Standard Lithium hat also gute Chancen, seinen Marktanteil in den kommenden Monaten und Jahren sogar noch zu vergrößern. ...

