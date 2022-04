Die Papiere von Rivian kennen nach wie vor nur eine Richtung: abwärts. Am Freitag markierte die Aktie ein neues Allzeittief. Die Probleme bei der Komponentenbeschaffung sowie dem Hochfahren der Produktion drücken auf die Stimmung. Darüber hinaus beginnt am Dienstag der Verkauf eines ernstzunehmenden Konkurrenzfahrzeugs.Alleine in der letzten Handelswoche büßte die Rivian-Aktie 16 Prozent an Wert ein. Bei 32,40 Dollar markierte sie am Freitag ein neues Rekordtief. Damit fiel die Marktkapitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...