Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL bereitet sich momentan mit Hochdruck auf eine gigantisch steigende Nachfrage nach Elektrolyseuren vor. Schließlich ist die Nachfrage nach (grünem) Wasserstoff seit Beginn der Energiekrise ausgelöst durch den Ukraine-Krieg regelrecht explodiert. Langfristig dürfte NEL massiv profitieren.

So hat NEL in der vergangenen Woche ganz offiziell seine neue Produktionsstätte auf der norwegischen Halbinsel Halbinsel Herøya eröffnet. Mit diesem neuen Werk hat NEL seine Kapazitäten mal eben ver-zwölf-facht. Denn bisher wurden pro Jahr Elektrolyseure mit einer Nennleistung von ca. 40 MW produziert. Mit der Fertigstellung des Werks in Herøya sind es nun bis zu 500 MW!

Aber das soll erst der Anfang sein. Denn diese hochtechnologisierte Produktionsstätte ist gleich so konzipiert, dass NEL hier weitere Kapazitäten schaffen kann. Insgesamt ließen sich die Kapazitäten auf eine Nennleistung von bis zu 2000 Megawatt ausbauen.

