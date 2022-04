Der Batteriehersteller aus Ellwangen sorgte in den vergangenen Monaten bei seinen Aktionären überwiegend für lange Gesichter. Zu heftig war die Aktie in die Knie gegangen. Doch das könnte sich jetzt bald ändern. Denn die Perspektive für Varta ist absolut gigantisch und das Vertrauen der Investoren ungebrochen.

So wurde kurz vor Ostern bekannt, dass Varta insgesamt 250 Milliarden Euro an frischem Kapital einsammeln konnte. Die BayernLB, HSBC und UniCredit waren beteiligt und hat Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten zwischen 5 und 7 Jahren mit einer anfänglichen Verzinsung von 1,44% angeboten. Die Nachfrage nach diese Schuldscheindarlehen war sogar vier Mal so hoch! Dieses Geld will Varta nutzen, um vor allem im Bereich E-Mobilität die Kapazitäten deutlich auszubauen.

Denn während die Ellwanger im Bereich Knopfzellen und andere Mikrobatterien bereits weltweit führend sind, ist das nächste große Ziel von Varta die E-Mobilität. Bereits 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...