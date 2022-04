Forscher:innen des US-Militärs ist es gelungen, elektrische Energie über eine größere Strecke drahtlos zu übertragen - in Form von Mikrowellen. Geplant ist, künftig Truppen aus dem Weltall mit Strom zu versorgen. Am California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena wird seit fast zehn Jahren an einer Möglichkeit geforscht, wie Solarenergie im Weltall gesammelt und in Form von Mikrowellen zur Erde geschickt werden kann. 2023 soll ein erster Satellit für entsprechende Tests in den Orbit geschickt werden. Dem Naval Research Laboratory (NRL), ein Forschungslabor der US-Navy und des Marine Corps, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...