Berlin - Der SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich erneut vom Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) distanziert. "Was Gerhard Schröder als politische Meinung vertritt, hat nichts mit der Position der SPD zu tun", sagte Klingbeil in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".



"Wir stehen klar gegen Putin und diesen Krieg und ehrlicher Weise gibt es in dieser Phase dieser Geschichte jetzt gerade nur eine Seite, an die man sich stellen kann, das ist die Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer und es ist tragisch, dass Gerhard Schröder sich an die andere Seite gestellt hat", sagte Klingbeil weiter. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner freundschaftlichen Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf in der Kritik.

