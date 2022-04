BADEN-BADEN - 'Badisches Tagblatt' zu Wahl in Frankreich

Europa kann aufatmen. Ein Wahlsieg Le Pens bleibt der EU Gott sei Dank erspart. Die Probleme sind in Zeiten des Kriegs schon schwer genug. Die Franzosen spielen seit 2002, seit dem Einzug von Marine Le Pens Vater in die Stichwahl gegen Jacques Chirac, mit dem Feuer. Sie haben das Spiel 2022 noch einmal gewonnen. Doch auch Macron weiß, dass es ein wenig begeisternder Sieg ist. Die Zertrümmerung des französischen Parteiensystems setzt sich dramatisch fort. Die traditionelle Linke (Sozialisten) und die Konservativen (Republikaner) sind fast schon tödlich geschwächt und bringen keine wählbaren Politiker mehr hervor, was zum Aufstieg von Ein-Mann- oder -Frau-Bewegungen beiträgt. Die französische Politik muss dafür sorgen, dass nicht nur Verführer oder Showtypen an die Oberfläche gespült werden. Wenn der Parteien-Unterleib weg ist und das System marode, wird Frankreich das Spiel mit dem Feuer irgendwann verlieren./yyzz/DP/zb