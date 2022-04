STUTTGART - 'Stuttgarter Zeitung' zu Macrons Wahlsieg Es ist also noch einmal gut gegangen. Doch niemand sollte sich darauf verlassen, dass sich dieses Ergebnis bei den nächsten Wahlen quasi automatisch wiederholt. Das Eis wird immer dünner, und nicht nur Macron, sondern auch seine europäischen Partner und die EU sind zum Erfolg verdammt. Frankreich in seiner gegenwärtigen Verfassung ist eine Art Zeitbombe. In seiner ersten Amtszeit ist Macron von der Bundesregierung kaum unterstützt worden. In seiner zweiten Amtszeit muss das anders werden. Eine Niederlage der demokratischen Kräfte in Frankreich ginge auf das Konto aller./yyzz/DP/zb