"Vor den Bayern-Bossen liegt viel Arbeit. Im knallharten Wettbewerb mit den Scheich- und Oligarchen-Clubs in Europa muss der FCB im wahrsten Sinne des Wortes viel investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und national schickt sich der Rivale aus Dortmund an, mit einer Transferoffensive den Rückstand zur Spitze zu verkürzen. Viel wird davon abhängen, ob es den Münchnern gelingt, Robert Lewandowski auf Dauer zu halten. Mit dem Torgaranten in den eigenen Reihen werden die Bayern in der Bundesliga das Maß aller Dinge bleiben und in der Champions League ein ernstzunehmender Titelaspirant."/DP/jha