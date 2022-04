FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zum Sieg Macrons in Frankreich

Ein klarer Sieg, an dem niemand rütteln kann. Mit ihm bleibt Frankreich das offen rassistische und einwanderungsfeindliche Programm Le Pens erspart. Und die EU muss nicht fürchten, dass die 53-Jährige zusammen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban die Gemeinschaft auseinandersprengt. Doch niemand sollte jetzt zur Tagesordnung übergehen. Die Tatsache, dass eine Rechtsextreme fast Präsidentin Frankreichs geworden wäre, muss zu denken geben. Die Zukunft der EU hing am Sonntag an einem dünnen Faden. Zum Glück hat der Faden gehalten. Damit es in fünf Jahren nicht zu einer ähnlichen Zitterpartie kommt, braucht Macron nun alle Unterstützung, die er bekommen kann. Nur gemeinsam kann die EU sich dem Extremismus entgegen stellen. Sie muss Lösungen für die Probleme finden, die die Menschen nicht nur in Frankreich umtreiben. Macron wird sich dabei nach seiner Wiederwahl als Anführer Europas präsentieren. Mit dem Votum vom Sonntag im Rücken hat er dafür die nötige Legitimität.