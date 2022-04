In knapp zwei Monaten, ab dem 16. Mai 2022, gelten für den Wirkstoff Imidacloprid (Insektizid) in der EU neue Rückstandshöchstgehalte (RHG). Mit der Verordnung (EU) 2021/1881 wurden diese für den Großteil der Erzeugnisse auf 0,01* mg/kg bzw., so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV). 0,05* mg/kg abgesenkt. Die EU-Genehmigung endete bereits Ende 2020; sie galt...

Den vollständigen Artikel lesen ...