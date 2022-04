DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hält die europäischen Geldhäuser mit Blick auf die finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs und der Russland-Sanktionen für gut gerüstet. "Die bislang prognostizierbaren wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen für die europäische Volkswirtschaft wären für das europäische Finanzsystem gut verkraftbar", sagte der für Wirtschafts- und Risikoanalyse zuständige EBA-Direktor Jacob Gyntelberg dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

LOGISTIK - Der Krieg in der Ukraine verschärft den Personalmangel in der deutschen Transportbranche, weil ukrainische Lkw-Fahrer in ihrer Heimat zum Wehrdienst einberufen werden. Der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik (BGL), Dirk Engelhardt, sagte, 2021 hätten in rund 7 Prozent der in Deutschland eingesetzten Lkw ukrainische Fahrer hinter dem Steuer gesessen. Sie fahren den Angaben zufolge zumeist für polnische und litauische Speditionen, die im Auftrag von deutschen Unternehmen unterwegs sind. "Aufgrund des europaweit grassierenden Lkw-Fahrermangels sind diese Fahrer kurzfristig nicht zu ersetzen", sagte Engelhardt. Allein in Deutschland fehlten insgesamt zwischen 60.000 und 80.000 Fahrer. (Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND)

STEUERN - Die Einnahmen des Staates aus der Mehrwertsteuer sind in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 unter anderem im Zuge der hohen Inflation stark gestiegen. Nach Berechnungen der Linke-Fraktion im Bundestag, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegen, nahmen Bund und Länder im ersten Quartal 73,6 Milliarden Euro ein. Das sind 18,8 Milliarden Euro oder 34,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Angesichts der immer weiter steigenden Belastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher forderte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch weitere Entlastungen. "Es ist nicht vermittelbar, dass der Staat an den explodierenden Preisen verdient", sagte Bartsch. "Das Geld muss den Bürgern zurückgegeben werden und wir brauchen unter anderem die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel." (Funke Mediengruppe)

IMMOBILIEN - Angesichts der hohen Zahl ukrainischer Flüchtlinge hat die Immobilienwirtschaft die Bundesregierung aufgefordert, die Hürden für den Bau neuer Wohnungen zu senken. Pro Jahr würden "mindestens 500.000 Wohnungen benötigt - und nicht 400.000, wie bisher von der Bundesregierung angepeilt", sagte der Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses, Andreas Mattner. Aktuell seien über 360.000 Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Nach Schätzungen der Uno könne diese Zahl auf bis zu 1,3 Millionen ansteigen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND)

MESSEN - Die deutsche Messebranche hat einen Großteil der für dieses Jahr geplanten Messen in den Sommer vorgezogen. "Grund dafür ist der Nachholbedarf nach Verboten, Absagen und Verschiebungen von Messen in den vergangenen beiden Jahren", teilte der Verband der deutschen Messewirtschaft Auma mit. "Üblicherweise findet der Großteil der Messen im Winterhalbjahr statt." Nun soll mehr als die Hälfte der noch rund 250 anstehenden Branchentreffen in den Sommermonaten organisiert werden. (Süddeutsche Zeitung)

April 25, 2022 00:55 ET (04:55 GMT)

